ممثل قوى الحرية والتغيير:السلام في السودان يجب أن يشمل كل مناطق الحروب

اعتبر ممثل ​قوى الحرية والتغيير​ في ​السودان​ أحمد ربيع أن "الانتقال السياسي في السودان كان من الأحلام العصية على التحقق"، مشيرا الى اننا "نفتح صفحة جديدة في السودان ونطوي أخرى كلفتنا 3 عقود من القمع و​الفساد​".

وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع على الوثيقة الدستورية مع ​المجلس العسكري​ في السودان، رأى ربيع أن "الشعب السوداني لم يستسلم ولم يرفع الراية ​البيضاء​ حتى الثورة، وعملنا بصورة جادة على الربط بين قضايا السلام والانتقال الديمقراطي"، مشددا على ان " السلام في السودان يجب أن يشمل كل مناطق الحروب دون استثناء".