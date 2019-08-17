اعتبر ممثل قوى الحرية والتغيير في السودان أحمد ربيع أن "الانتقال السياسي في السودان كان من الأحلام العصية على التحقق"، مشيرا الى اننا "نفتح صفحة جديدة في السودان ونطوي أخرى كلفتنا 3 عقود من القمع والفساد".
وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع على الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري في السودان، رأى ربيع أن "الشعب السوداني لم يستسلم ولم يرفع الراية البيضاء حتى الثورة، وعملنا بصورة جادة على الربط بين قضايا السلام والانتقال الديمقراطي"، مشددا على ان " السلام في السودان يجب أن يشمل كل مناطق الحروب دون استثناء".
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل قوى الحرية والتغيير:السلام في السودان يجب أن يشمل كل مناطق الحروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.