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آبي أحمد أكد إلتزام بلاده بدعم الإنتقال السلمي في السودان

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اعتبر رئيس وزراء ​إثيوبيا​ آبي أحمد أن هذا اليوم التاريخي بداية مرحلة جديدة في ​السودان​.

وخلال حفل التوقيع على الإعلان الانتقالي في السودان، أكد إلتزام بلاده بدعم الإنتقال السلمي في السودان، قائلاً: "شعب وحكومة إثيوبيا يحتفلان معكم اليوم وانتصاركم هو انتصارنا".

وأشار إلى أن "دعمنا الانتقال السلمي للسلطة في السودان والرحلة للوصول إلى اتفاق اليوم لم تكن سهلة"، لافتاً إلى أن "الطريق إلى الديمقراطية بدأ الآن وبناء الديمقراطية يتطلب بناء المؤسسات"، داعياً الشعب السوداني إلى أن يكون حريصا على السلام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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