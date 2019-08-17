البرهان: الثورة السودانية حققت أهدافها بجهد الشعب

أكد رئيس المجلس الانتقالي، عبدالفتاح البرهان أن "الثورة السودانية حققت أهدافها بجهد الشعب"، مشيدا بـ "دور ​القوات المسلحة​ في دعم مطالب الشعب وحمايته". وفي وقت سابق وقع كل من ممثل المجلس العسكري محمد حمدان دقلو وممثل قوى الحرية والتغيير أحمد ربيع على اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان. وفور الانتهاء من التوقيع على الاتفاق عمت الاحتفالات شوارع العاصمة السودانية الخرطوم.

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