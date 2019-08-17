حنكش: المعارضة كلمة كبيرة لن يفهمها ملوك "الواقعية السياسية"

أكد عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن المعارضة كلمة كبيرة لن يفهمها ملوك "الواقعية السياسية".
ورداً على كلام عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ادي أبي اللمع، عن أن "لا شيء امسه معارضة اليوم وما يحصل حركة بلا بركة لتسجيل المواقف ضد الحكومة فقط"، لفت إلى أن أبي اللمع كان يقصد أن لا شيء اسمه حكومة، أما بالنسبة إلى "البركة" فقال: "البركة بالمحاصصة التي تسمونها "حكومة"، إنتاجية بالعمل، إنسجام بين الأفرقاء ووضوح بالرؤية".
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