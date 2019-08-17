حنكش: المعارضة كلمة كبيرة لن يفهمها ملوك "الواقعية السياسية"

أكد عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن المعارضة كلمة كبيرة لن يفهمها ملوك "الواقعية السياسية".

ورداً على كلام عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​ادي أبي اللمع​، عن أن "لا شيء امسه معارضة اليوم وما يحصل حركة بلا بركة لتسجيل المواقف ضد ​الحكومة​ فقط"، لفت إلى أن أبي اللمع كان يقصد أن لا شيء اسمه حكومة، أما بالنسبة إلى "البركة" فقال: "البركة ب​المحاصصة​ التي تسمونها "حكومة"، إنتاجية بالعمل، إنسجام بين الأفرقاء ووضوح بالرؤية".