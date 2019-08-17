طارق المرعبي: سيدر يشكل بارقة أمل جديدة للبنانين

أعرب عضو كتلة "المستقبل" النيابية ​طارق المرعبي​ عن تفاؤله بالمستقبل "رغم كل الظروف والأزمات التي تسود"، منوها بـ"الدور الكبير والهمة العالية لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الذي يشكل صمام الأمان للبنان".

وأشار إلى أننا "كلنا ننتظر تتطبيق مقررات ​مؤتمر سيدر​ الذي يشكل بارقة أمل جديدة للبنانين تحرك العجلة الاقتصادية وتفتح آفاقا جديدة واستثمارات ومشاريع تدفع بشبابنا إلى الأمام في توفير فرص العمل".

وفي كلمة ألقاها في احتفال تكريم لأساتذة وطلاب معهد مشمش الفني، لفت المرعبي إلى "أهمية التعليم المهني، وضرورة تعزيزه، وتوفير كل الظروف المناسبة للمهنيات في عكار"، منوها ب"تفوق أبناء مشمش وعكار الذين يتصدرون النتائج المشرفة (في الامتحانات الرسمية) ومنهم الأولى على صعيد لبنان وغيرها من الأوائل".

وشدد على أن "أبناء عكار أكفاء ويجب أن تلتفت إليهم الدولة وتعطيهم الأولوية في ايجاد فرص العمل".