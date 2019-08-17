رئيس الوزراء المصري: نؤكد دعمنا لخيارات الشعب السوداني

أكد رئيس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​ دعم بلاده لخيارات الشعب ​السودان​ي، لافتا الى اننا "حرصنا مع الشركاء الإقليميين على بذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان".

وفي وقت سابق وقع كل من ممثل ​المجلس العسكري​ ​محمد حمدان​ دقلو وممثل ​قوى الحرية والتغيير​ أحمد ربيع على اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان.

وفور الانتهاء من التوقيع على الاتفاق عمت الاحتفالات شوارع العاصمة ​السوداني​ة ​الخرطوم​.