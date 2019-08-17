اختطاف مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا.. والخارجية تعلّق

وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن مركز العمليات والسفارة الأردنية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، تتابعان الحادث عن كثب مع السلطات المحلية هناك.
وبيّن أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المخطوفين الأردنيين أب وابنه، وهما من رجال الأعمال هناك، وأن الخاطفين طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما.
وأكد القضاة أن السفارة الأردنية في جنوب أفريقيا، طلبت من وزارة الخارجية العمل فورا ومن خلال الأجهزة المختصة للبحث عن المخطوفين وتحريرهما بأسرع وقت ممكن.
ولفت المسؤول الأردني إلى أن الوزارة شكلت خلية أزمة للتعامل مع هذا الحادث على مدار الساعة إلى أن يتم إطلاق سراح المخطوفين.
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