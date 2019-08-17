شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث النواب: الرئيس بعث رسائل عاجلة حول استعادة حقوق وأراضى الدولة المنهوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية الكبرى ومنها مشروع الـ 1300 صوبة زراعة بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بمجموعة من الرسائل العاجلة لجميع مؤسسات الدولة وللشعب المصرى لاستعادة الحقوق والأراضى المنهوبة، مطالباً الجميع أن يعى هذه الرسائل ويعمل على تنفيذها.

وأشاد "حسب الله" فى بيان صحفي اليوم السبت، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية، تهدف بالأساس إلى بناء القدرة للدولة المصرية، وأن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية تكفى 20 مليون مصرى، وتهدف تلك المشروعات أيضا إلى مواجهة تحديات النمو السكانى الكبير.

وأضاف حسب الله، أن تأكيد الرئيس السيسى فى كلمته أن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها هاخد فلوسها "كاش" وأى أرض تم الاستيلاء عليها مش هاسيبها لحد، والمفروض أن مافيش محافظ يسيب متر أرض لأى حد، بمثابة رسالة واضحة وتكليف مباشر وحاسم لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية باسترداد حقوق الدولة والشعب من خلال استرداد أراضى الدولة.

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وحيا حسب الله، الرئيس السيسى على كل حرف جاء فى كلماته التى قال فيها بالنص: "ياريت الناس تفتكر أنى مش ضد حد .. لا والله.. أنا ضد الفوضى والإهمال واللا دولة، وكل الناس فى مصر أهلى وإخواتى، إنما الناس بتعمل اللى هى عايزاه وده لا يليق بمصر، ومش هنسيب حد ياخد حاجة مش بتاعته وامال احنا قاعدين نعمل إيه، وأرجو موضوع كنج مريوط ده يخلص، أنا شوفت فى الطيارة وأنا جاي مزارع سمكية، ودى مزارع حد يقولى حجمها قد إيه والعائد منها قد أيه، وبقول على كل المزارع السمكية.. لما كامل الوزير قال نوسع محور 26 يوليو قولتله فى محور تانى اسمه أم زغاوى، قولتله نعمل المحور ده ونعمل محور تاني ينهى التعدى على بحيرة كنج مريوط، ومعناه أن موضوع تقنين الأراضى اللى اتاخدت من كنج مريوط يخلص ومش هنعمل مزارع سمك فى البحيرات، ولازم المياه تكون نظيفة، هرجع بحيرات مصر تانى زي ما كانت طيب، والناس اللى موجودة هناك قولت يتعرض عليا الموضوع، ولا يقنن الوضع إلا بعد العرض عليا، ثم يتعمل المحور، ويقطع الحد الخلفى للتعدى الموجود على البحيرة".

واشار حسب الله، أيضا إلي الحديث الهام للرئيس السيسي الذي قال فيه: " والله العظيم أنا مش هاسيب لابنى جنيه ولا لنفسى، وده معناه أنا عارف كويس أوى أن اللى بياخد حاجة من الاستيلاء وغيره حرام، ولابد من إيقاف الهدر، وعدم الانضباط".

ولفت حسب الله، إلي أن هذه الكلمات النابعة بكل صدق من قلب الرئيس السيسى تتطلب من الجميع أن يساند جهود الرئيس السيسى فى تطوير وتحديث مصر والحفاظ عليها حتى تصبح دولة كبيرة وقادرة على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التى تواجهها داخليا وخارجيا مؤكداً أن استعادة حقوق الدولة والأراضى المنهوبة مسئولية مصر كلها بجميع مؤسساتها والشعب المصرى أيضا .