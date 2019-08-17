شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يحيى كدوانى: الرئيس السيسي يقود مصر لتصبح قاطرة تنمية بكافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الجهود التى تقوم بها الدولة والرئيس السيسى من خلال افتتاحات المشروعات القومية، هى لخدمة المواطن المصرى، وتقديم أفضل الخدمات له من خلال هذه المشروعات التى لم تراه مصر على مدار السنين الماضية، لافتا إلى أن القيادة السياسية وضعت مصر بين الدول الكبرى، والتخطيط للمستقبل من خلال التنمية والتخطيط الصحيح.

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وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى تصريح له، أن الرئيس حريص على وجود مشروعات فى كافة المجالات الصناعة والزراعة وغيرها، وهو ما يؤكد إرادة القيادة السياسية على السير نحو قاطرة التنمية، وتوفير كل الامكانيات للمواطن المصرى، ومن أجل الأجيال القادمة، فما يقوم به الرئيس السيسى من افتتاحات للمشروعات الكبرى، لم يحدث على مدار التاريخ.

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، عددًا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.