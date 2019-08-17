محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران: قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مصادرة 4 جمال ضبطها في حديقة درة النيل أثناء خروجه من مكتبه بديوان عام المحافظة. وجرى تحرير المحاضر القانونية اللازم، ضد أصحاب الجمال الأربعة، لمنع تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى. الجدير بالذكر أن أصحاب الجمال كانوا يقومون بتأجيرها للمواطنين والسياح خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبطهم داخل حديقة درة النيل.. محافظ أسوان يأمر بمصادرة 4 جمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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