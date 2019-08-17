طبقًا لتصنيف شنغهاي.. "المنصورة" ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم السبت، اختيارها ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وفقًا لتصنيف شنغهاي الصيني لأفضل الجامعات عالميا لعام 2019، وحصول الجامعة على ترتيب بين "801 – 900" لأفضل 1000 جامعة على مستوى العالم.

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، إن "المنصورة" حققت الترتيب الرابع محليا على مستوى الجامعات المصرية بعد جامعة القاهرة في المركز الأول، والتي دخلت ضمن المراكز (٣٠١- ٤٠٠)، وجامعة عين شمس، والتي دخلت ضمن الترتيب من (٧٠١- ٨٠٠)، وجامعة الإسكندرية، التي حققت تصنيفًا ما بين (٧٠١- ٨٠٠)، وجامعة المنصورة في المركز الرابع و التي حققت تصنيف ما بين (٨٠١– ٩٠٠).

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وأضاف "عبد الباسط" أن جامعة المنصورة حافظت على ترتيبها للعام الثاني في الترتيب (٨٠١– ٩٠٠)، خلال نتائج التصنيف لعام 2019، حيث احتلت الجامعة نفس الترتيب العام الماضي 2018.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن ظهور الجامعة في تصنيف شنغهاي يأتي نتيجة جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين واهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي، والاهتمام بالباحثين والنشر الدولي، وزيادة حوافز النشر الدولي لتشجيع الباحثين والعلماء على المضي قدمًا في النشر الدولي للأبحاث العلمية التطبيقية والتي تخدم المجتمع في العديد من التخصصات.

وأوضح أن تصنيف شنغهاي من أقوى التصنيفات العالمية للجامعات حيث يعتمد التصنيف على عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليا في مجلات علمية مرموقة، مع عدد الأبحاث العلمية التي جرى الاستشهاد بها والرجوع إليها كمرجع علمي، علاوة على عدد الحاصلين على جوائز نوبل من الخريجين فيها وأساتذتها، والسمعة الدولية.