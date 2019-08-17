مصرع سائق في المحلة.. والتحريات الأولية: صديقه مزق جسده بسبب خلافات

محمد اسماعيل - القاهرة - العربية - مروة شاهين:

لقي سائق "توكتوك" مصرعه علي يد صديقه بعدما طعنه بسلاح أبيض في قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى لوجود خلافات بينهما.

التفاصيل بدأت في الظهور بعدما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع شاب طعنًا في البطن بسلاح أبيض وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

انتقلت قوات الامن إلى موقع البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة، وكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني.

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تبين من المعاينة الأولية، مقتل الشاب "إبراهيم" وشهرته الـ"توكتوك"، 16 سنة، مقيم في قرية صفط تراب.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه "صبحي" وشهرته "بوجي" 28 سنة، وتبين وجود خلافات بين المجني عليه والمتهم، طعنه على إثرها 3 طعنات في البطن مستخدمًا سلاح أبيض "مطواة ".

تحرر عن الواقعة المحضر القانوني اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالحادث، لتتولى التحقيق.