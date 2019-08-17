السعودية.. اختفاء رضيع من مستشفى والجهات الأمنية تستنفر

أصدرت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت، بيانا عقب اختفاء رضيع من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.
وأكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، أن الجهات الأمنية تحقق في اختفاء طفل حديث الولادة يومالجمعة بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.
وأفادت صحة القصيم بأن الطفل اختفى أثناء وقت الزيارة عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في
وأضافت أنه تم على الفور تفعيل بروتوكول الشفرة الوردية، والذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية وشرطة المنطقة التي تباشر التحقيق في القضية.
وأشارت إلى أن المستشفى اتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية في مثل هذه الحالات، ومتابعة ذلك مع المعنيين بالجهات الأمنية.
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