بيلوسي تهاجم نتنياهو وترامب لمنعهما نائبتين مسلمتين بالكونجرس من دخول إسرائيل

هاجمت "نانسي بيلوسي" رئيسة مجلس النواب الأمريكى رئيسى أمريكا وإسرائيل لمنعهما أعضاء الكونجرس المسلمين من دخول إسرائيل، لكنها أعلنت أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن تتضرر، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وصرحت في مقابلة لها مع وكالة "أسوشيتيد برس" ، اليوم السبت، أن نتنياهو وترامب قد اتحد في سياسة الرفض الدائم، وقالت:"لدينا علاقة عميقة وطويلة الأمد مع إسرائيل يمكنها أن تنجو من ترامب ونتنياهو، ولا يمكننا أن نضع ضعفهم في علاقتنا".

وأثارت هذه الخطوة غضب الديمقراطيين، بينما بقيت "بيلوسي" معتدلة في ردها وأعربت عن أملها في أن "ترجع إسرائيل عن هذا القرار المؤسف والمخيّب للآمال" .

وقال السيناتور اليهودي "بيرني ساندرز" ، المترشح لرئاسة أمريكا، أنه إذا لم تكن إسرائيل مستعدة للسماح للكونغرس بزيارة أراضيها لمعرفة ما يحدث في المنطقة عن كثب، فعليها أن ترفض مليارات الدولارات التي تنفقها الولايات المتحدة.

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وجاء ذلك بعد قرار نتنياهو بحظر دخول أعضاء الكونجرس

الذين أيدوا مقاطعة إسرائيل بعد أن حثه الرئيس ترامب على القيام بذلك، وأعلن أنه إذا سمحت لهم إسرائيل بالدخول، سيثبت ذلك "ضعفها".

و أعلنت " رشيدة طاليب" عضو الكونغرس الفلسطينية أنها اختارت التخلي عن زيارة إسرائيل لأنها تتعارض مع مبادئها، وقالت "عندما فزت بالانتخابات، أعطيت الشعب الفلسطيني الأمل هنا، ولن أسمح لإسرائيل بأخذ هذا الأمل منهم وإذلالى وجدتي للاستسلام لسياسات إسرائيل القمعية والعنصرية".

وأضافت "إسكاتي ومعاملتي كمجرمة ليس ما تتوق إليه جدتي، إنه يقتلني، لكن قرارى بزيارة جدتي جاء في ظروف استبدادية تتعارض مع ما أؤمن به وهو النضال ضد العنصرية والقمع والظلم".