تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تشييع 58 جنازة بالحرم المكي الشريف، منهم من ظهر بملابس الإحرام. جنازة بالحرم المكي الشريف، منهم من ظهر بملابس الإحرام. وأفاد موقع "سبق" بأن الصلاة تمت عليهم، فجر أمس الجمعة، بالمسجد الحرام، وسط دعوات المصلين لهم بالرحمة والمغفرة. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مشهد مهيب لتشييع 58 جنازة في الحرم المكي الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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