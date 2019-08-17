بدء فعاليات توقيع الوثائق النهائية للفترة الانتقالية بالسودان

بدأت بقاعة الصداقة بالخرطوم، اليوم السبت، فعاليات مراسم التوقيع على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية وسط حضور شعبي وإقليمي كبير من الوفود المشاركة من

الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية والشخصيات الوطنية والقومية وشخصيات سياسية وشخصيات العمل العام.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد استقبل بمدخل القاعة الرئاسية للاحتفال الرؤساء ورؤساء الوزراء، ووزراء الخارجية، وممثلي الوفود المشاركة في احتفالات السودان بالتوقيع على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية.