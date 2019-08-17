مصدر سعودي يؤكد استهداف الحوثيين حقل الشيبة النفطي ومصفاته

أكد مصدر في قطاع النفط السعودي لوكالة "رويترز" تعرض حقل ومصفاة الشيبة التابعين لشركة "أرامكو" لهجوم بطائرات مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية، لم يوقع إصابات بشرية.
وذكر المصدر أن الهجوم نفذ على الأرجح بواسطة ثلاث طائرات مسيرة ولم يكن له أي تأثير على الموظفين وإنتاج النفط والعمليات في الحقل وأن القصف أسفر عن اندلاع حريقصغير في الحقل تمت السيطرة عليه.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحوثيون عن استهداف عشر طائرات مسيرة تابعة لهم حقلا قالوا إنه يحتوي على أكبر مخزون استراتيجي من النفط في السعودية ويتسع لأكثر من مليار برميل.
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