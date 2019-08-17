القوات الجوية الليبية تفرض سيطرتها الكاملة على سماء البلاد

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن مطار زوارة مخصص لإقلاع الطائرات المسيّرة، مؤكداً استهداف سلاح الجو لمخازن تستخدم لإيواء الطائرات المسيّرة وذخيرتها في منطقة أبو كماش، فيما سقطت قذائف عدة، على مطار معيتيقة الدولي بالتزامن مع هبوط عدد من الطائرات القادمة.

وأكد اللواء أحمد "المسماري" في تصريحات صحفية أن قيام غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي بعمليات رصد واستطلاع لمنطقة زوارة خاصة في المطار ومحيطه تهدف لتحديد غرفة العمليات الخاصة بتسيير الطائرات المسيّرة.

وأشار إلى أنه بعد الحصول على المعلومات المؤكدة عن وجود طائرات مسيّرة وأطقم

قتالية وفنية ومجموعات تسليح بمطار زوارة -الذي من المفترض أن يكون مطاراً مدنياً وتحول بسلطة الميليشيات الإرهابية الإجرامية إلى قاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة التي تستهدف القوات المسلحة غربي طرابلس- تم وبشكل دقيق جداً تحديد الأهداف المطلوبة واتخاذ القرار بتدميرها، حيث تم تدمير مخزنين اثنين يستعملان غرفة عمليات ولإخفاء الطائرات المسيرة وتم تدميرهما بشكل كامل في غارات جوية .