إعادة فتح مطار سبها بعد إغلاقه 5 سنوات

أعادت ليبيا فتح المطار في مدينة سبها، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد، بعد إغلاقه منذ يناير 2014 بسبب مشكلات أمنية وفقًا لما أعلنهسكان في المدينة. وأضاف السكان أن رحلة تجارية هبطت في مطار سبها قادمة من بنغازي شرق البلاد.
واجتاحت ليبيا الفوضى وانعدام الأمن منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي في العام 2011 وكان نصيب الجنوب من ذلك أكبر لكن الحالة الأمنية في سبها أفضل من غيرها في المنطقة.
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