نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني

التقى نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، وجرى خلال اللقاء التأكيد على خدمة اليمن وشعبه الشقيق والدعم الأخوي الصادق من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية ، واستعراض ما بذلته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهود على مختلف الأصعدة للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق. كما تم التأكيد على أهمية توحيد الصف والجهود لإنهاء الخطر الإيراني من خلال ميليشياتها الحوثية في اليمن. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.



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