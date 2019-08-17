أميركا ستمنح "هواوي" 90 يوماً إضافية للشراء من موردين أميركيين

قال مصدران مطلعان، إن من المتوقع أن تمدد وزارة التجارة الأميركية مهلة تسمح لشركة "هواوي تكنولوجيز" بالشراء من شركات توريد أميركية، حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين. وأضاف المصدران، أنه سيتم تمديد "الترخيص العام المؤقت" لـ "هواوي" 90 يوماً.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد سمحت في بادئ الأمر للشركة الصينية، بشراء بعض السلع أميركية الصنع في مايو، بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء، بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأميركي.

وسيأتي التمديد ليجدد اتفاقاً من المقرر أن ينتهي في 19 أغسطس الجاري، لتظل "هواوي" قادرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية، وتوفير تحديثات لبرامج هواتف "هواوي" المحمولة.

وقال أحد المصدرين، إن من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج مطلع الأسبوع الجاري.

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ولم تعلّق "هواوي" حتى الآن، كما لم ترد وزارة الخارجية الصينية إلى الآن على طلب تعقيب أُرسل إليها عبر الفاكس.

لكن "هواوي" لا تزال ممنوعة من شراء قطع غيار ومكونات أميركية لتصنيع منتجات جديدة، دون الحصول على تصاريح خاصة إضافية.

وامتنعت وزارة التجارة الأميركية مساء الجمعة، عن التعليق على تصريحات للوزير ويلبور روس على تلفزيون "سي.إن.بي.سي" قبل أيام، قال خلالها إن التصاريح القائمة سارية حتى الاثنين. ورداً على سؤال عما إذا كانت ستمدد، قال روس "سأكون سعيداً عندما أطلعكم على الجديد يوم الاثنين".