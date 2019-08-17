كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يونيسف" تؤكد الحاجة الى توفير 640 مركزا تعليميا اضافيا للاجئين الروهينجيا فى بنغلاديش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الحاجة الى توفير 640 مركزا تعليميا اضافيا للاجيئين الروهينجيا فى بنغلاديش مشيرة الى ان حوالى 97 % من الاطفال فى مخيمات اللاجئين الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 18 سنة لايلتحقون باى نوع من المرافق التعليمية.

وذكرت اليونيسيف انه برغم تقديم التعليم غير الرسمى الى حوالى 280 الف طفل تتراوح اعمارهم بين 4 و 14 عاما من اطفال اللاجئين الروهينجيا بحلول يونيو الماضى الا ان حوالى 250 الف طفل لايحضرون اية برامج تعليمية حيث توجد مشددة على انه من الاهمية تزويد اطفال اللاجئين بالتعليم الجيد وتنمية المهارات التى يحتاجون اليها لضمان مستقبلهم على المدى الطويل .

وحذرت المنظمة من انه بدون فرص كافية للتعلم يمكن ان يقع المراهقون فريسة للمتاجرين الذين يعرضون تهريب الشباب الروهينجا اليائسين خارج بنغلاديش وايضا لتجار المخدرات الذين يعملون فى المنطقة .