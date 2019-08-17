كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد طفل فلسطيني شرق القدس برصاص الإحتلال الاسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي رسميا عن استشهاد طفل من بلدة العيزرية شرق القدس برصاص الإحتلال على أبواب المسجد الاقصى.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن جيش الإحتلال قد أبلغ عائلة الطفل الشهيد أبو رومي باستشهاده .. فيما تم الإعلان عن أن الطفل حموده الشيخ مصاب بجراح خطيرة.

وأطلق جنود الإحتلال عصر أمس الرصاص بكثافة على طفلين قرب أبواب المسجد الأقصى بحجة تنفيذهم عملية طعن.