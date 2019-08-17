كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصاعد عدد القتلى المدنيين شمال غرب سوريا مع تزايد الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مراقب للحرب ونشطاء محليون اليوم السبت أن الغارات الجوية قتلت أكثر من عشرين مدنيا بينهم 11 طفلا في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه المتمردون في اليومين الماضيين في تصعيد للهجوم الذي تدعمه روسيا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارة جوية في قرية دير أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص معظمهم من الأطفال صباح اليوم السبت.

وأسفرت غارات جوية على قرية الحص، يوم الجمعة، عن مقتل 13 شخصًا. وقال الناشطون المحليون والمرصد إن من بين القتلى امرأة حامل.

وقال "رامي عبد الرحمن" مدير المرصد: "أن هدف الحكومة هو على ما يبدو إجبار المدنيين على الفرار من المناطق التي تضررت نسبيًا من التصعيد العسكري الذي بدأ في أواخر أبريل.

وقال "إنهم يقصفون البلدات وضواحيها لدفع الناس للفرار".

وقال أحمد الدبيس، مدير السلامة والأمن في اتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثة ومقره الولايات المتحدة، والذي يدعم المنشآت الطبية في الشمال الغربي، أن القصف امتد ليشمل المناطق المأهولة بالسكان حيث لا توجد مواقع عسكرية.

وأضاف "إنهم مستهدفون لدفع الناس نحو النزوح القسري".

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وقال ديبيس أن عدد المدنيين الذين قتلوا على أيدي القوات الحكومية أو الروسية بلغ أكثر من 730 منذ أواخر أبريل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 500 مدني قتلوا في أعمال القتال.

قالت روسيا وسوريا إن قواتهما لا تستهدف المدنيين وتهدف بدلًا من ذلك إلى المسلحين، بما في ذلك جبهة النصرة، وهي جماعة جهادية تُعرف اليوم باسم حياة التحرير.

ودعت فرنسا يوم الجمعة إلى إنهاء القتال على الفور، وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية أنها أدانت بشكل خاص الغارات الجوية على معسكرات النازحين.

وأجبر تصاعد العنف بالفعل مئات الآلاف من الناس على الفرار نحو الحدود التركية.

وقالت قوات المتمردين السوريين المدعومة من تركيا المتمركزة شمال مدينة حلب، والجيش الوطني، إنها لم ترسل بعد تعزيزات لمساعدة متمردي إدلب لأسباب فنية.

ويتقدم الجانب الحكومي باتجاه بلدة خان شيخون في محافظة إدلب الجنوبية، ويهدد بتطويق آخر جيب باقٍ من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون في محافظة حماة المجاورة.