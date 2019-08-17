الهند تخفف بعض القيود في كشمير

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خففت السلطات الهندية القيود المفروضة على الحركة واستعادة الاتصالات الهاتفية الأرضية في بعض أنحاء كشمير اليوم السبت، منذ أن أعلنت نيودلهي أنها تزيل الوضع الخاص للمنطقة في الخامس من أغسطس.

وجاءت هذه التحركات في الوقت الذي كانت فيه الاحتفالات والاحتجاجات من جانب الكشميريين تعارض السياسة الهندية في سريناجار ليلة الجمعة. وكانت الاحتفالات هي أول اجتماع لمجلس الأمن للأمم المتحدة حول قضية كشمير منذ حوالي خمسة عقود.

وقال اثنان من مسؤولي الشرطة وسلسلة من شهود العيان: "أن المظاهرات والاحتفالات جرت في أجزاء مختلفة من المدينة.

وقال مسؤول أمني قام بجولة في سريناجار في الصباح إن عدد حوادث السكان المحليين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة كانت منخفضة مقارنة بالأيام الأخيرة.

وقال أحد الشهود إن المئات ساروا في منطقة راجوري كدال في سريناغار، كما قاموا بإطفاء بعض المفرقعات النارية.

وقال شهود عيان انهم هتفوا بشعارات مؤيدة لباكستان ومعادية للهند خلال الاحتفالات.

ولأول مرة منذ أن أعلنت الحكومة الهندية أنها تلغي حقوق ولاية جامو وكشمير في وضع بعض قوانينها الخاصة، لم تعلن شاحنات الشرطة فرض حظر تجول افتراضي في سريناغار.

وتنكر السلطات أنه كان هناك حظر للتجول في الأسبوعين الماضيين، ولكن في مناسبات عديدة، أُمر الأشخاص بالبقاء في منازلهم.

وخاضت الهند ثورة استمرت 30 عامًا في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير والذي قتل فيه 50 ألف شخص على الأقل.

وسيسمح هذا التغيير لغير المقيمين بشراء العقارات في ولاية جامو وكشمير وإنهاء ممارسة حجز وظائف حكومة الولاية للسكان المحليين.

قالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن إلغاء الوضع الخاص لكشمير ضروري لضمان اندماجها الكامل في الهند والإسراع بالتنمية.

وأثارت الخطوة الهندية التوترات على حدود كشمير المدججة بالسلاح بين الهند وباكستان وإسلام آباد، وقالت أن ثلاثة جنود باكستانيين قتلوا في إطلاق نار عبر الحدود هذا الأسبوع.

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قال مسؤولون باكستانيون وأمريكيون إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ناقش الأزمة يوم الجمعة عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.