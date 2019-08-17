كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاصفة ممطرة تضرب اسطنبول وتقتل شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هطلت أمطار غزيرة على مدينة إسطنبول التركية، حيث غمرت الشوارع والأقبية، وعرقلت حركة سائقي السيارات على الطرق كما عطلت خدمات السكك الحديدية والعبارات. تم العثور على جثة شخص واحد على الأقل داخل نفق غمرته المياه، حسبما أفادت وكالة أنباء دوغان.

وقال تلفزيون هابرتورك اليوم السبت إن العاصفة الممطرة غمرت البازار التاريخي الكبير في إسطنبول وهو مجمع مترامي الأطراف من الأزقة المغطاة تصطف فيه المتاجر.

كما غمرت الامطار الغزيرة نفق للمشاة تصطف على جانبيه الأكشاك وأظهرت لقطات فيديو البضائع وهي تطفو في مياه الفيضان التي تصل إلى الخصر تقريبا.

وعلقت السلطات خدمات العبارات عبر البوسفور وتوقفت بعض خدمات الترام.

