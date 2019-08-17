كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل عامل إنقاذ في هجوم على سيارة إسعاف في شمال ميانمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم الجيش وشاهد اليوم السبت إن أحد عمال الانقاذ قتل وأصيب عدة آخرون عندما تعرضت سيارة إسعاف لإطلاق النار في شمال ميانمار وسط اشتباكات بين القوات والمتمردين العرقيين في المنطقة.

وكان عمال الإنقاذ على بعد 13 ميلًا من "لاشيو" أكبر مدينة في ولاية شان، حيث تقاتل الجماعات العرقية المسلحة من أجل مزيد من الحكم الذاتي من الحكومة المركزية، عندما تعرضت قافلتهم للهجوم.

وقال "أونغ كياو مو" عضو في جمعية لاشيو للشباب الخيرية الذي قال إنه نجا من الهجوم: "أصيب رئيسنا برصاص قناص من جانب رأسه، وبعد ذلك، أصيبت سيارة الإسعاف بقذيفة آر بي جي وانقلبت السيارة وتوفي".

وألقى باللوم على المتمردين من التحالف الشمالي، وهو مجموعة من الجيوش العرقية التي تقاتل القوات الحكومية.

أظهرت الصور والفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية اليوم السبت أن مركبة تحمل اسم مجموعة الشباب قد انقلبت على جانبها، وكانت نوافذها مليئة بثقوب الرصاص.

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وتصاعدت التوترات في المنطقة منذ يوم الخميس، عندما شن التحالف الشمالي هجمات في المنطقة، بما في ذلك على كلية للجيش النخبة أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص، ومعظمهم من أفراد قوات الأمن.

وقال المتحدث باسم الجيش "تون تون ني" "أن المتمردين هاجموا محطة للبنزين وجسرًا في مكان آخر صباح اليوم السبت وأن عمال الإنقاذ كانوا مسافرين إلى هناك عندما تعرضوا للهجوم".

ويمثل تصعيد القتال في شمال ميانمار المنكوب نكسة أخرى لمحاولة الزعيم المدني أونغ سان سو كي إحلال السلام في البلاد وسط انتقال متعثر من الحكم العسكري الكامل.

وصل الحائز على جائزة نوبل إلى السلطة بعد فوز ساحق في الانتخابات في أواخر عام 2016، متعهدًا بإعطاء الأولوية لمحادثات السلام بين الجماعات العرقية المسلحة والجيش والحكومة المدنية.

ولكن الصراع تصاعد في ولايتي كاشين وشان الشمالية وكذلك في منطقة راخين الغربية على الحدود مع بنجلاديش.

