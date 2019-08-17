كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسعى إلى الاستيلاء على ناقلة إيرانية تنتهك العقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت وثائق محكمة أمريكية صدرت حديثًا أن الولايات المتحدة أصدرت أمرًا بمصادرة ناقلة نفط إيرانية استولت عليها قوات مشاة البحرية البريطانية في جبل طارق الشهر الماضي مستشهدة بأدلة على أنها كانت تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وقال محامي الولايات المتحدة في مقاطعة كولومبيا جيسي ليو في بيان صحفي: "أن ناقلة النفط جريس 1 وهي أكثر من مليوني برميل من النفط الذي تحمله و995 ألف دولار تخضع لمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية.

وتم الاستيلاء على الناقلة من قبل مشاة البحرية الملكية البريطانية عند المدخل الغربي للبحر الأبيض المتوسط في 4 يوليو للاشتباه في انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي عن طريق نقل النفط إلى سوريا، الحليف الوثيق لإيران.

وأظهرت وثيقة للمحكمة أن هناك أدلة تثبت أن الناقلة كان من المقرر أن تصل إلى سوريا في أوائل يوليو.