كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالات في شوارع الخرطوم تزامنا مع التوقيع على الاتفاق السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخيم أجواء احتفالية على السودان، بما تم التوصل إليه بين القوى الداعية، والمجلس العسكري الانتقالي الذي يدير البلاد منذ ذلك الحين.

ويشارك في حفل التوقيع، ممثلون عن حكومات أجنبية، في مقدمتها إثيوبيا، التي رعت المفاوضات بين الجانبين طوال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والبعثات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في الخرطوم.

وهنأت قوى إعلان الحرية والتغيير، السودانيين بما تم التوصل له في الاتفاق المنتظر التوقيع عليه، واعتبرته انتصارًا للثورة في السودان.