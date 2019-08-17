كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع حريق في مستشفى كبير بالعاصمة الهندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت السلطات بإجلاء المرضى والزوار بعد اندلاع حريق في مستشفى حكومي كبير في العاصمة الهندية.

وأوضح مسؤول مكافحة الحرائق في نيودلهي، فيبين كينتال، انه تصاعد الكثير من الدخان وغطى طابقين من مبنى معهد عموم الهند للعلوم الطبية، لكن لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

يقول كينتال أنه تم توفير ثمانية محركات إطفاء على الفور لإخماد الحريق اليوم السبت.

لم يعرف سبب الحريق على الفور. لكن تنتشرحرائق المباني في الهند بسبب سوء معايير السلامة وعدم وجود معدات مناسبة لمكافحة الحرائق.

