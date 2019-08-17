كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوى التغيير السودانية: نبدأ اليوم مرحلة فاصلة على طريق الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال القيادي في قوى التغيير الرشيد سعيد، إن السودان يبدأ اليوم مرحلة فاصلة على طريق الديمقراطية

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ويشارك أيضاً في مراسم الاحتفال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، ووزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، ونظيره الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إضافة للوسيط الإفريقي محمد الحسن لَبّات، والمبعوث الإثيوبي محمود درير، وممثلون عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

يطوي السودان، السبت، صفحة عصيبة من تاريخه الحديث، ويفتح صفحة أخرى تطلق عهدا جديدا، حيث سيتولى مجلس سيادي الإشراف على مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا.

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وبحضور عربي ودولي في الخرطوم، سيجري التوقيع النهائي، اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري، التي ستحكم المرحلة الانتقالية.

ويتشكل المجلس السيادي من ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير، وقوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك في الشارع.