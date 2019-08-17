كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة صغيرة تهبط اضطراريا في كرواتيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت طائرة صغيرة بهبوط اضطراري على طريق سريع رئيسي في كرواتيا، مفاجأة للسائقين ولكنها لم تسبب أي إصابات.

تقول خدمات الطوارئ الكرواتية إن الحادث وقع اليوم السبت على الطريق السريع الذي يربط العاصمة زغرب بميناء رييكا الشمالي الأدرياتيكي. إنها واحدة من الطرق الرئيسية في البلاد وعادة ما تكون مزدحمة خلال الموسم السياحي وفي عطلات نهاية الأسبوع.

ذكر رجال الاطفاء المحليون من منطقة فربوفسكو القريبة أن "العطل الفني" على متن الطائرة هو سبب الهبوط. وأضافوا أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، بل أضرار فقط.

حملت وسائل الإعلام الكرواتية مقاطع فيديو من مكان الحادث تظهر الطائرة سيسنا ذات محرك واحد متوقفة في الممر الجانبي على الطريق السريع. وتقول بوابة الأخبار ساتا 24 إنه كانت هناك امرأة ومدربة طيران على متن الطائرة.

