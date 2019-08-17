كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم وعود أردوغان.. أكبر بنك تركي يتخلى عن فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقف بنك "زراعات" Ziraat، أكبر بنك في تركيا من حيث الأصول، عن تقديم الخدمات إلى البنك المركزي الفنزويلي في أعقاب تشديد العقوبات الأميركية التي تثير المخاطر بالنسبة للشركات التي تتعامل مع الدولة الكاريبية.

وأكد البنك التركي في أنقرة، إغلاق حسابه دون تقديم المزيد من التفاصيل. وكان البنك المركزي الفنزويلي يعتمد على "زراعات" لدفع رواتب المقاولين ونقل الأموال واستيراد المنتجات بالليرة التركية. ولم يرد مسؤول صحافي بالبنك المركزي الفنزويلي على طلبات التعليق من الصحافة بحسب "بلومبيرغ".

وتهدد العقوبات الأميركية، التي تم تعزيزها هذا الشهر، المؤسسات التي تتعامل مع فنزويلا بالنفي من النظام المالي العالمي. ومع ذلك، كان قرار "زراعات" بمثابة مفاجأة للموظفين داخل البنك المركزي الفنزويلي، حيث عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا وتكرارا عن دعمه للرئيس نيكولا مادورو وزار البلاد مؤخراً في ديسمبر.

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ويتم استخدام النظام المصرفي المراسل من قبل البلدان والشركات والمستهلكين لتحويل تريليونات الدولارات في المدفوعات في جميع أنحاء العالم. وفي بعض الحالات، تعمل البنوك المراسلة على تعزيز العناية الواجبة عند التعامل مع البلدان التي تخضع لعقوبات مالية أو التي يتم اعتبارها بمثابة مصدر لمخاطر لغسل الأموال.

وخوفاً من استمرار الأعمال الانتقامية من العقوبات، تدرس حكومة فنزويلا إمكانية التحول إلى نظام مراسلة دولية للمدفوعات تديره روسيا كبديل لنظام "سويفت".

في حين أن الشركات بما في ذلك معظم شركات الطيران الكبرى في أميركا الشمالية وأوروبا قد أنهت خدماتها إلى فنزويلا، فإن الخطوط الجوية التركية تسير رحلات إلى كاراكاس عدة مرات في الأسبوع.