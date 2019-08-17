بنك المغرب يشدد إجراءات تحويل العملة الصعبة بالبنوك

دفع البنك المركزي، بنك المغرب، بإجراءات جديدة لتشديد المراقبة على عمليات تحويل العملة الصعبة، وأصدر تعليمات لتدقيق مصدرها، عن طريق لجن يقظة تطالب البنوك بما يبرر مصدر العملات الأجنبية.
وحسب ما أوردته مصادر يومية “المساء ” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، فإن البنوك صارت تطالب زبناءها بضرورة الإدلاء بالوثائق الخاصة بإدخال العملة إلى المغرب عندما يتعلق الأمر بمبالغ مالية مهمة.
وأشارت المصادر ذاتها أن الإجراءات الجديدة جاءت لتفادي الوقوع في فخ مجموعات إجرامية أو أن تكون المبالغ المحولة آتية من عمليات تبييض الأموال.
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