فارس “تبوريدة” يلقى مصرعه بعد طلقة بارود تفجرت في وجهه خلال مهرجان

لفض فارس “تبوريدة” تابع لفرقة أولاد الحاج بجماعة أولاد المومنة، ليلة أمس الجمعة، أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها على مستوى الوجه، بعد طلقة بارود تفجرت في وجهه ضواحي شيشاوة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك في الأربعينيات من عمره وأب لثمانية أبناء، كان يقود سربة الخيالة إلى منصة مهرجان “أحمر” للتبوريدة، بجماعة أهديل قصد إطلاق “البارود”، غير أن هذه الأخيرة تفجرت في وجهه بعد انزلاق البندقية من يديه.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف حالة استنفار لمختلف السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، حيث باشر الفريق الطبي محاولات إنقاذ الهالك إلا أنه لقي مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة.

هذا وتم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة، فيما ساد جو من الحزن داخل المهرجان، الذي إنطلق يوم الجمعة.