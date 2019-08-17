التعادل السلبي يحسم المباراة الودية بين الرجاء ويوسفية برشيد

انتهت المواجهة الودية التي جمعت اليوم السبت، بين فريقي الرجاء الرياضي ويوسفية برشيد بالتعادل دون أهداف.
ولم يقو لاعبو الفريقين على زيارة الشباك طيلة دقائق المباراة التي احتضنها مركب الرجاء بالوازيس، وتدخل ضمن استعدادات كل فريق للاستحقاقات التي تنتظره الموسم القادم.
وعرفت المواجهة إشراك الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الرجاء، مجموعة من العناصر الشابة في ظل غياب ثمانية من ركائز النادي، كما أقحم الوافد الجديد على القلعة الخضراء، الكونغولي بين مالانغو.
ويستعد الفريق الأخضر لخوض إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، السبت القادم، ضد بريكاما يونايتد الغامبي، مع العلم أن مواجهة الذهاب انتهت قبل أسبوع بالتعادل الإيجابي ثلاثة أهداف في كل شبكة.
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