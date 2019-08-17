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الحوثيون يعلنون استهداف منشآت نفطية في العمق السعودي

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الحوثيون، عبر قناة "المسيرة" التابعة لهم، اليوم السبت، إنهم هاجموا منشآت نفطية في منطقة نائية في بطائرات مسيرة.

ونقلت قناة "المسيرة" عن متحدث عسكري باسم الحوثيين قوله إن "10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة "أرامكو" شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى".

ووصف المتحدث باسم الحوثيين الهجوم على حقل الشيبة، القريب من الحدود مع الإمارات، بأنه "أكبر عملية هجومية على العمق السعودي" منذ بدء تدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في آذار/ مارس عام 2015.

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وأضاف المتحدث "نعد النظام السعودي وقوى العدوان بعمليات أكبر وأوسع إذا استمر العدوان".

ولم يشر المتحدث إلى توقيت تنفيذ العملية، كما امتنعت شركة "أرامكو" السعودية عن التعليق.

ونقلت "رويترز" لاحقا عن شركة "أرامكو" قولها في بيان، اليوم السبت، إن فرق الاستجابة التابعة لها سيطرت على حريق "محدود" في أحد مرافق معمل الشيبة للغاز شرقي المملكة، وأن الأمر لم يؤثر في إمدادات النفط الخام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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