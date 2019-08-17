مدافع جديد ينضم لكتيبة الصقور

وذكر النادي في بيان مقتضب أن "فريق القوة الجوية بكرة القدم، تعاقد مع المدافع حسن رائد لتمثيله في مسابقتي الدوري الممتاز وبطولة الكأس، فضلا عن بطولة الاندية العربية في الموسم المقبل".

واضاف ان "رائد انتقل الى صفوف الفريق، قادماً من نادي الكرخ ولمدة 3 مواسم".

