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القوة الجوية يسمي مديراً جديداً لمكتبه الاعلامي

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2019-08-17 | 15:21

القوة الجوية يسمي مديراً جديداً لمكتبه الاعلامي

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سمت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الاعلامي علاء محمد مديرا للمكتب الإعلامي للنادي.
واسندت مهمة مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية لمحمد ليتولى هذا المنصب بعد اختياره من قبل إدارة النادي بما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال الإعلام الرياضي.

وعمل الاعلامي علاء محمد محررا لصحيفة الزمن الان ومن ثم مذيعاً ومقدماً للبرامج في قناة افاق الفضائية ومسؤولا للقسم الرياضي لمدة 10 سنوات، كما عمل مذيعا للاخبار الرياضية في قناة العراقية الرياضية لمدة 4 سنوات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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