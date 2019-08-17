القوة الجوية يسمي مديراً جديداً لمكتبه الاعلامي

واسندت مهمة مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية لمحمد ليتولى هذا المنصب بعد اختياره من قبل إدارة النادي بما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال الإعلام الرياضي.

وعمل الاعلامي علاء محمد محررا لصحيفة الزمن الان ومن ثم مذيعاً ومقدماً للبرامج الرياضية في قناة افاق الفضائية ومسؤولا للقسم الرياضي لمدة 10 سنوات، كما عمل مذيعا للاخبار الرياضية في قناة العراقية الرياضية لمدة 4 سنوات.

