تدمير وكر لـ'داعش' قرب تلال حمرين

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، السبت، عن تدمير وكر لتنظيم "داعش" قرب تلال حمرين. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اللواء 4 وبإسناد فوج المشاة الآلي الفرقة الخامسة، تمكن من تدمير وكر للعصابات الارهابية اثناء تفتيش مناطق العواشرة والمبدد وابو رگبة غرب ناحية الرشاد في كركوك والمحاذية لتلال حمرين".



وأضافت أن "الوكر يحتوي على مواد غذائية وملابس وفرش وادوات طبخ والاستيلاء على عجلة نوع بيكب ودراجة نارية".

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