الهند تعلن البدء بتخفيف القيود الأمنية على كشمير

أعلن مفوض التنمية في مدينة سريناغار في إقليم كشمير شهيد شودهاري، السبت، عن قرب رفع القيود على معظم المناطق في كشمير اعتباراً من اليوم.
وطمأن المسؤول الهندي، المواطنين بالقول، إن "المنتجات الأساسية موجودة بوفرة وليس هناك أي دوافع للهلع وشراء السلع وخزنها".
وكان وزير خارجية باكستان قد بعث برسالة إلى الأمم المتحدة جاء فيها: "أطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن تحت بند جدول أعماله "المسألة الهندية الباكستانية"، لمناقشة الوضع الناتج عن الأعمال العدوانية الأخيرة للهند، والتي تهدد السلام والأمن الدوليين وتقوض الوضع المتنازع عليه والمعترف به دولياً لجامو وكشمير".
وتعتبر منطقة جامو وكشمير، الولاية الوحيدة في البلاد ذات الأكثرية المسلمة، وتنشط في هذه المنطقة دعوات للاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان.
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