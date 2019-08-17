المحلل الفني لاسود الرافدين يوضح حقيقة خلافه مع كاتانيتش

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2019-08-17 | 14:54
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كشف المحلل الفني للمنتخب الوطني، رمضان الزبيدي، حقيقة ما اشيع حول خلافه مع مدرب اسود الرافدين سريتشكو كاتانيتش، وان يكون متسبباً باقالة المدرب السلوفيني.
وقال الزبيدي في هذا الصدد للسومرية نيوز، إن "الخبر عارٍ عن الصحة، بالعكس كاتانيتش ارسلني الى اربيل واعددت تقريراً له عن منتخب البحرين بأدق التفاصيل، مصحوب بالتحليل الفني على اعلى مستوى"، مبيناً ان "كاتانيتش ابدى ارتياحه للتقرير وسألني عن التفاصيل واجبت على تساؤله ولم تكن هناك اي مشكلة".
واوضح بالقول، "بالتأكيد عندما تخسر نهائي غرب آسيا على ارضك وامام جمهورك العظيم المرعب وانت طوال عام كامل لم تتضح لك بصمة او استقرار وكذلك انت مقبل على تصفيات كأس العالم، من المؤكد يجب ان تكون هناك وقفة ومن يشاهد الجمهور وتعب المنظمين لابد من ان تكون هناك ردة فعل".
ومن المقرر ان يحسم اتحاد الكرة مصير كاتانيتش في اجتماعه يوم الاثنين المقبل.
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