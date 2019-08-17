اخبار العالم

الأمم المتحدة تدين تزايد اعتقال الناشطات في إيران

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الأمم المتحدة تدين تزايد اعتقال الناشطات في إيران

السبت 17 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

الأمم المتحدة تدين تزايد اعتقال الناشطات في إيران

كتب

متابعات_الخليج 365

أدان خبراء من الأمم المتحدة، الجمعة، "العقوبات الطويلة بالسجن" التي اتخذتها السلطات الإيرانية بحق ثلاث نساء اعتقلن تعسفا لاحتجاجهن علنا على ممارسات نظام ولاية الفقيه، لافتين إلى تزايد وتيرة اعتقال الناشطات خلال الأسابيع الأخيرة.

ودعا خمسة مقررين خاصين للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للعمل حول مسألة التمييز ضد المرأة، في بيان، إلى الإفراج الفوري عن النساء.

وأشار الخبراء إلى أن عمليات اعتقال الناشطات في مجال حقوق المرأة زادت في الأسابيع الأخيرة من قبل النظام الإيراني.

Advertisements

وقال الخبراء إن المحكمة حكمت على موجغان كيشافارز بالسجن 23 عاما وستة أشهر، فيما حكم على كل من ياسمان أرياني ومنيرة عربشاهي بالسجن 16 عاما.

وأوضحوا أنه حكم على النساء الثلاث بتهمة "التجمع والتواطؤ في أعمال ضد الأمن القومي والدعاية ضد الدولة" و"تشجيع ودعم الفساد الأخلاقي والدعارة"، كما حُكم على الأولى "كيشافارز" بتوجيه "إهانة للمقدسات".

وأضافوا: "نشعر بالقلق من ارتباط التوقيفات والأحكام الطويلة التي فرضت على هؤلاء النساء ارتباطا مباشرا بالممارسة السلمية لحقوقهن في حرية التعبير والتجمع في سعيهن لتحقيق المساواة بين الجنسين في إيران".

وقد احتجزت النساء الثلاث في أبريل/نيسان الماضي، ثم أفيد بـ"اختفائهن القسري" خلال 9 إلى 14 يوما.

وتفيد معلومات متاحة لخبراء الأمم المتحدة منذ يناير/كانون الثاني 2018 بأن 32 شخصا على الأقل قد أوقفوا وأن 10 آخرين على الأقل قد سجنوا لأنهم احتجوا على الارتداء الإلزامي للحجاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدين تزايد اعتقال الناشطات في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا