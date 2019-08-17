فارس: اجتماع ثلاثي في طهران بين ايران وانصار الله وسفراء اوروبيين

افادت وكالة "فارس" عن "اجتماع ثلاثي بين مندوبين من ​ايران​ وحركة ​انصار الله​ وسفراء 4 دول اوروبية"، مشيرة الى ان "المشاركين أكدوا على ضرورة الاسراع بوقف الحرب والوصول الى حل سياسي للازمة"، داعين للتعجيل في ارسال المساعدات الانسانية للشعب ​اليمن​ي.

وطرحت الوفود المشاركة وجهات نظر بلدانها حول تطورات اليمن ومنها في المجالات السياسية والميدانية والاوضاع الانسانية، واعربوا عن اسفهم العميق لاستمرار الاوضاع المتازمة في هذا البلد والتي ادت لغاية الان الى مقتل واصابة عشرات الالاف من ابناء الشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية.