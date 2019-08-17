أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل في كلمة له خلال مأدبة غداء اقامها على شرف قائد القطاع الشرقي في اليونفيل الجنرال رافيل مارتينز، إلى اننا "نلتقي اليوم في رحاب ذكرى انتصار الشعب اللبناني على آلة الحرب والتدمير الاسرائيلية التي حاولت في تموز 2006 تدمير الجنوب وجعله أرضا محروقة لكن لبنان انتصر بقوة جيشه الحاضن ومقاومته وبقوة وحدته الوطنية وبتضحيات ابناء الجنوب الذين طردوا الاحتلال".
وشدد الخليل على أن "لبنان الرسمي والشعبي يتمسك بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه وهو حق نص عليه ميثاق الامم المتحدة"، مشيرا الى ان "لبنان موحد حيال مطالبته اليوم بالتمسك بحدوده البرية والبحرية وفقا للقوانين الدولية لا سيما لجهة ان تكون الامم المتحدة هي الجهة الراعية لاي مفاوضات غير مباشرة حول ترسيم الحدود على ان يكون الترسيم البري والبحري متلازما ولا يصبح نهائيا قبل انجار كامل عملية الترسيم".
كانت هذه تفاصيل خبر الخليل: لبنان انتصر بقوة جيشه ومقاومته ووحدته الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.