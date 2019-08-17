الخليل: لبنان انتصر بقوة جيشه ومقاومته ووحدته الوطنية

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ في كلمة له خلال مأدبة غداء اقامها على شرف قائد القطاع الشرقي في ​اليونفيل​ الجنرال رافيل مارتينز، إلى اننا "نلتقي اليوم في رحاب ذكرى انتصار الشعب ال​لبنان​ي على آلة الحرب والتدمير الاسرائيلية التي حاولت في تموز 2006 تدمير ​الجنوب​ وجعله أرضا محروقة لكن لبنان انتصر بقوة جيشه الحاضن ومقاومته وبقوة وحدته الوطنية وبتضحيات ابناء الجنوب الذين طردوا الاحتلال".

وشدد الخليل على أن "لبنان الرسمي والشعبي يتمسك بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه وهو حق نص عليه ميثاق ​الامم المتحدة​"، مشيرا الى ان "لبنان موحد حيال مطالبته اليوم بالتمسك بحدوده البرية والبحرية وفقا للقوانين الدولية لا سيما لجهة ان تكون الامم المتحدة هي الجهة الراعية لاي مفاوضات غير مباشرة حول ​ترسيم الحدود​ على ان يكون الترسيم البري والبحري متلازما ولا يصبح نهائيا قبل انجار كامل عملية الترسيم".