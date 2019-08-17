قاطيشا: خطاب نصرالله تضليلي وكلامه مرفوض

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​وهبي قاطيشا​، في حديث اذاعي، الى ان "كلام أمين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ في "مهرجان الانتصار" خطاب تضليلي، لانه يوهم الناس أن هذا الوطن لن يستمر من دون مقاومة، وفي كل دول العالم التي تعاني نزاعات على حدودها، نرى ان التوازن يكون بالدبلوماسية والاتصالات والحوارات".

ورأى أنه "يسعى في هذا الخطاب الى شد عزيمة بيئته"، لافتا الى أن "قوة الحزب في الحقيقة لا توازي قوة ​إسرائيل​ فمن يوازي هذه القوة هو ​الدولة اللبنانية​"، وجدد تأكيد معادلة "الجيش - الشعب - الدولة"، لافتاً إلى أنه "اذا كانت لدى "حزب الله" تلك القوة التي يتحدث عنها، لماذا العدو لا يزال يعتدي علينا جوا وبحرا بشكل دائم؟ لماذا لا يستعمل قوته للانتهاء من العدو؟ هو يرهن الدولة ويعرقل بناءها منذ سنوات لتفعيل مقاومة تخدم دولا إقليمية وليس لبنان".

ورأى أن "نصرالله يتحدث وكأنه وكيل عن الفئات اللبنانية ولكن من أعطاه هذا الحق؟ ان هذا الكلام مرفوض، والشعب اللبناني هو من يقرر اختيار زعمائه وليس السيد حسن".

واعتبر قاطيشا ان "نصرالله وحلفاءه يحملون اميركا مسؤولية الاحداث كافة لتبرير فشلهم".