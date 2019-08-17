أبي اللمع: "القوات" يطبق القانون أينما وجد وليس فقط بوزارة العمل

شدد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​ادي أبي اللمع​، في حديث تلفزيوني، على أن وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ يطبق ​قانون العمل​، مشيراً إلى أن هناك من يحاول منعه، مؤكداً أن "القوات" يطبق القانون أينما وجد وليس فقط في وزارة العمل.

وأشار أبي اللمع إلى أن المفلت ان في القول وفي الموقف إيجابيات كبيرة وحماس كبير، ولكن عندما تصل الأمور إلى التطبيق هناك في غالب الأحيان ازدواجية في الآراء، لافتاً إلى أن أن البعض خياراتهم لا تعكس نواياهم الصادقة.

ورأى أبي اللمع أن المعارضة من خارج السلطة غير قادرة على التأثير في القرار، لافتاً إلى أن اليوم هناك حكومة وفاق وطني لكن هذا الكلام غير طبيعي بالنسبة إلى جمهورية سليمة، معتبراً أنه "من المفترض أن يكون هناك معارضة حقيقة لا حركة بلا بركة".

وأوضح أبي اللمع أن تجربة "القوات" في المعارضة من خارج السلطة لم تكن مؤثرة، مشدداً على أن من حقه أن يعارض من داخل السلطة عندما يكون له موقف مختلف.