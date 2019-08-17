CNN: البيت الأبيض يتجه الى خفض مليارات من المساعدات الخارجية

أشارت شبكة "CNN" إلى أن ​البيت الأبيض​ يتجه لخفض مليارات من المساعدات الخارجية بحلول نهاية الأسبوع الحالي، تشمل مخصصات إلى ​الأمم المتحدة​ وأخرى لبرامج ثقافية.

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