الطاقة السعودية: أضرار محدودة في حقل الشيبة النفطي بعد الاعتداء بالطائرة المسيرة

أكدت وزارة الطاقة السعودية "تعرض وحدة بحقل الشيبة النفطي لاعتداء بطائرة مسيرة مفخخة"، مشيرة الى ان " الأضرار محدودة في حقل الشيبة النفطي".
ورأت الوزارة أن "هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي".
وفي وقت سابق أعلنت حركة أنصار الله" اليمنية "الحوثيون" أن "سلاح الجو المسير استهدف حقل الشيبة النفطي عند الحدود السعودية الاماراتية"، لافتة الى أن "حقل الشيبة يضم أكثر من مخزون في السعودية ويتسع لأكثر من مليار برميل نفط".
من جهة اخرى أكد مصدر سعودي لوكالة "رويترز" أن "إنتاج النفط الخام والعمليات في الحقل لم يتأثرا بعد الهجوم"، مشيرا الى أن "محطة للغاز تضررت على نحو طفيف نتيجة الهجوم وتم إخماد حريق".
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