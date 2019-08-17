قوى التغيير والمجلس الانتقالي يوقعان على الاتفاق الانتقالي في السودان

وقع كل من ممثل ​المجلس العسكري​ ​محمد حمدان​ دقلو وممثل ​قوى الحرية والتغيير​ أحمد ربيع على اتفاق المرحلة الانتقالية في ​السودان​. وفور الانتهاء من التوقيع على الاتفاق عمت الاحتفالات شوارع العاصمة السودانية ​الخرطوم​.

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